اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:06 م
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محافظ قنا يفاجئ أسواق قوص لضبط حركة البيع والشراء.. صور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:12 م
محافظ قنا يفاجئ أسواق قوص لضبط حركة البيع والشراء.. صور محافظ قنا يتحدث مع البائعين بسوق الخضار
قنا - صابر سعيد

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فاجأ اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا خلال جولة ميدانية على الأسواق بمدينة قوص، عدد من منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية ، وكذلك أسواق بيع السلع الغذائية والخضروات ، للإطمئنان على أسعار السلع الغذائية وجودة المنتجات المعروضة ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة أسعار السلع وضبط حركة البيع والشراء ، افقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ،وشاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

حرص محافظ قنا خلال الجولة على الإطمئنان من المواطنين على مدى إلتزام التجار والبائعين بالأسعار ، وعدم المغالاه فى أسعار السلع المعروضة ، كما شدد على أصحاب المحال التجارية والبائعين بالأسواق بضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية ، والإعلان عنها ، مطالبا المواطنين الإبلاغ الفورى عن زيادة الأسعار فى حالة استغلال بعض التجار لهم عن طريق ارقام غرف العمليات والخط الساخن لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار .

وقال محافظ قنا ، بأن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية والضرورية من خلال قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور الميدانى بشكل يومى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الأساسية لمنع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار والتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة و وجود عروض وتخفيضات حقيقية للأسعار.

 

جولة محافظ قنا باسوان قوص
جولة محافظ قنا باسوان قوص

محافظ قنا مع البائعين

محافظ قنا مع البائعين

محافظ قنا مع اهالى قوص

محافظ قنا مع اهالى قوص

محافظ قنا يتحدث مع البائعين بسوق الخضار

محافظ قنا يتحدث مع البائعين بسوق الخضار

محافظ قنا يتحدث مع المواطنين اثناء جولته

محافظ قنا يتحدث مع المواطنين اثناء جولته

محافظ قنا يتفقد المنتجات المعروضة بمنافذ البيع

محافظ قنا يتفقد المنتجات المعروضة بمنافذ البيع

 

محافظ قنا يتفقد منتجات الاسماك بالسوق
محافظ قنا يتفقد منتجات الاسماك بالسوق

 


قنا

محافظ قنا

مدينة قوص

سوق مدينة قوص

محافظ قنا يتقد سوق مدينة قوص

اسعار السلع الغذائية

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