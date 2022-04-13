محافظ الغربية يتفقد توافر السلع فى المحلة وسمنود والرصف بطنطا

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة مفاجئة سيراً على الأقدام، الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المدعمة بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، منها معرض كلنا واحد بسمنود، ومعرض أهلا رمضان، وأسواق مدينة المحلة.

وخلال جولته تابع المحافظ أسعار السلع بالأسواق بمختلف أنواعها مستمعاً لآراء المواطنين حول أسعار السلع ومدى توافرها، كما تناقش المحافظ مع أصحاب الأسواق والبائعين عن مدى الإقبال على الشراء مقارنة ببداية الشهر الفضيل، مؤكداً أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

وأوضح رحمي أن تفضيل المنافذ المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة، هي إحدى الوسائل المجدية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً استمرار جولاته الميدانية مع الرقابة المستمرة من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري على كافة الأسواق.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف في حي ثان طنطا وكذلك أعمال التطوير في مدخل مدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته علاء النمر رئيس حي أول المحلة، المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



