اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:09 م
أكرم القصاص
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مجلس مدينة المحلة يطلق مبادرة لبيع الخضروات بأقل من نصف سعرها للمواطنين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:33 م
مجلس مدينة المحلة يطلق مبادرة لبيع الخضروات بأقل من نصف سعرها للمواطنين جانب من المبادرة
الغربية عادل ضرة

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تابع اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المبادرة التي تم إطلاقها لبيع الخضروات  بأسعار مخفضة  للمواطنين بقرية سامول بالاتفاق مع تجار سوق الجملة.
 
وقال رئيس المدينة في بيان له، إن هذه المبادرة تأتى بالتنسيق مع تجار سوق الجملة بالمحلة الكبرى حرصاً لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط بييع هذه السلع الغذائية بأسعار تقل عن نصف سعرها الحقيقى بالأسواق، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لتطبيق هذه المبادرة فى جميع الوحدات المحلية مع زيادة المعروضات من السلع أمام المواطنين.

محافظة الغربية

رئيس مدينة المحلة

المحلة

قرية سامول بالمحلة

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