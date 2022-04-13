مجلس مدينة المحلة يطلق مبادرة لبيع الخضروات بأقل من نصف سعرها للمواطنين

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المبادرة التي تم إطلاقها لبيع الخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية سامول بالاتفاق مع تجار سوق الجملة.

وقال رئيس المدينة في بيان له، إن هذه المبادرة تأتى بالتنسيق مع تجار سوق الجملة بالمحلة الكبرى حرصاً لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط بييع هذه السلع الغذائية بأسعار تقل عن نصف سعرها الحقيقى بالأسواق، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لتطبيق هذه المبادرة فى جميع الوحدات المحلية مع زيادة المعروضات من السلع أمام المواطنين.