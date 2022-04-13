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ماكرون لـ"لو بوان": بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:55 ص
ماكرون لـ"لو بوان": بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى ماكرون
كتب أحمد علوى

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "لو بوان"، سيصدر العدد القادم منها غدا الخميس: "أعتقد أن بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى. كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

وحسب الرئيس الفرنسي فإن العالم يمر بفترة تحول عالمي، و"لم يعد عالما ثنائي القطب، بل عالما متعدد الأقطاب".

وقال ماكرون: "نرى أيضا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، واتخذت دول الخليج موقفا محايدا بسبب موقفها المشكك في الولايات المتحدة، واختارت العديد من الدول الإفريقية عدم الانحياز".

 

 

 


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