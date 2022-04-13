فطار رمضان ميحلاش إلا بطبق المخلل.. إعرف قصة أشهر بائع مخللات فى شوارع إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أحد أهم الأطباق على مائدة الإفطار فى شهر رمضان المبارك، وهو طبق المخلل بالليمون المعصفر والجزر الأحمر والخيار واللفت والشطة وغيرها من الأشكال والألوان على واحدة من أشهر عربات المخلل فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وهى عربة عم محمد التى تخدم الزبائن طوال الشهر الكريم لأكثر من 20 سنة مضت.

وكل يوم منذ الصباح الباكر ينطلق عم محمد الإسناوى فى تجهيز عربته بغسيل أطباقه التى اشتراها خصيصاً لتناسب الكميات والأصناف المختلف من المخللات، ويبدء فى تجهيزها للتحرك من منزله ظهراً فى شوارع مدينة إسنا لبيع بضاعته على عربته الحديدية المصنوعة بشكل يجذب الجميع، وذلك لتستوعب عبوات المخللات التى تفوح رائحتها فور دخوله كل شارع، وسرعان ما ينطلق نحوه العشرات من الأطفال والسيدات لشراء المخللات البلدى التى يثقون فيها وفى صانعها الذين كعادتهم يشترون منه طبق المخلل فى الشهر الكريم.

وبدأ عم محمد فى تعلم مهنة صناعة المخللات على يد والده منذ طفولته حيث كان يساعده فى البيع لأهالى المدينة على العربة القديمة لوالده والتى ورثها منه، وبعد فترة قرر أن يصمم عربته الحديدية الخاصة به لتكون مناسبة لكميات المخللات التي يجهزها يومياً، وقرر أن يتخذها مهنة لكسب لقمة العيش لكثرة الإقبال على المخللات البلدى خلال شهر رمضان المبارك، لكونها فاتح الشهية الأول على وجبة الإفطار اليومية.

ويقول أشهر بائع مخللات بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع" أنه يقوم بشراء مختلف المواد التى يعمل بها فى بداية شهر رجب، وهى عبارة عن "ليمون وشطة وفلفل وباذنجان وبصل صغير الحجم وخيار وجزر ولفت وكمية من العصفر"، وكذلك مختلف أنواع البهارات التى يضعها على المخللات أثناء تنفيذها، ويبدأ فى غسل المواد المراد تخليلها وتقطيعها بأدوات معينة تخرجها بالشكل المطلوب، ويضع على الملح كميات معينة بحيث تصبح مخلل ولا تزيد ملوحتها للغاية، ويتركها داخل علب كبيرة لمدة لا تقل عن 25 يوما حتى تصل لذورتها وتخرج رائحتها التى تفتح النفس لكل من يشمها من أول دخوله للشارع الذى يبيع فيه.



أشهر بائع محللات فى شوارع مدينة إسنا خلال شهر رمضان



اشهر بائع مخلل خلال تجهيز طلبات الزبائن



اقبال كبير على أشهر بائع زبائن بمدينة إسنا



المخللات على كل شكل ولون فى عربة عم محمد



انتشار كبير لباعة المخللات فى الاقصر



تجهيز عم محمد للمخللات لبيعها للأهالى



توافد الاطفال والكبار على عربة عم محمد



سحر مخللات عم محمد تجذب الجميع بإسنا



عربة أشهر بائع محللات فى شوارع مدينة إسنا خلال شهر رمضان



عم محمد أكثر من 20 سنة فى خدمة أبناء إسنا



فطار رمضان ميحلاش إلا بالمخلل