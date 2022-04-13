فرصة ثانية للطلاب العائدين من أوكرانيا المتغيبين عن امتحانات تحديد المستوى.. التفاصيل

كتب محمد صبحى

أكدت وزارتى التعليم العالى والهجرة على استمرار متابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا ، وإتاحة الفرصة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات تحديد المستوى والتي اداها الطلاب فى نهاية شهر مارس الماضى ضمن الدفعة الأولى، وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم، لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة ، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للدفعة الثانية للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان تحديد المستوى في وقت لاحق؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الدراسين في أوكرانيا، بنفس الضوابط التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.

وكانت أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، عن نتيجة الطلاب العائدين من أوكرانيا الذين أدوا امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) الذين سددوا الرسوم الخاصة بامتحان تحديد المستوى وفقًا للقوائم المرفقة، على أن تعلن نتائج الطلاب المحجوبة عقب تسديدهم رسوم أداء الامتحانات بالكليات التي تمت بها.