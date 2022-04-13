اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 12:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عاطل يطلق النار على شاب بالدقهلية بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجات

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:15 م
عاطل يطلق النار على شاب بالدقهلية بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجات إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شاب بطلق ناري فى الفخد بناحية مركز المطرية شمال محافظة الدقهلية ، بعد الخلاف مع اخر على أولوية المرور أثناء استقلالهم دراجات نارية.
 
تلقى اللواء مدير امن الدقهلية، إخطار من اللواء مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ الي مركز شرطة المطرية، بنشوب خلاف بين مجموعة من الاشخاص كل منهم يقود دراجات نارية ،  وخلفه شخص واخر شخصان ونشب بينهم خلاف بسبب اولوية المرور لاحدهم، فقام احد الاشخاص باطلاق عيار ناري فرد خرطوش محدثا اصابة لاخر في اعلي الفخذ الأيمن.
 
وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة المطرية، برئاسة الرائد، أحمد يسري، رئيس مباحث المركز، والقوة المرافقة له ، وبسؤال الشهود والمجني عليه، اتهم أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه، وتمكن ضباط المباحث من القاء القبض علي المتهم، وشهرته الحادثة، مقيم منطقة الغصنة دائرة المركز، وله معلومات جنائية فرض سيطرة ونفوذ وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وكذا طلقة من نفس ذات العيار وتم تحرير المحضر رقم 2918 لسنة 2022 جنايات المطرية،  حيال تلك الواقعة، وتم عرض المتهم علي النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الدقهليه

اخبار الحوداث

مركز المطرية

عاطل يطلق النار على شاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة