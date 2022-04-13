طقس بورسعيد.. ربيعي معتدل وهبوب رياح خفيفة على شتى الأحياء..لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من ميدان السيد متولي بشارع 23 يوليو - أحد المحاور الرئيسية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية وتأثيرها على كافة الأنشطة الموجودة.



شهدت محافظة بورسعيد، طقس ربيعي معتدل على كافة الاحياء ومدينة بورفؤاد، من سطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة الباردة.



كما يسير العمل في كافة موانئ المحافظة بشكل طبيعي ويتم تداول الحاويات فيها، وكذلك عبور السفن من المجري الملاحي لقناة السويس عبر القوافل الشمالية والجنوبية.



ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن يسود اليوم طقس ربيعى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا .



ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية السواحل الشمالية 21 درجة مئوية. شمال الصعيد 26 درجة مئوية جنوب الصعيد 34 درجة مئوية .



كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يطرأ إرتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء اعتبار من السبت القادم.





الشوارع في نهار رمضان



سماء المحافظة



سماء صافية بورسعيد



شارع ٢٣ يوليو



ميدان السيد متولي









