طقس الوادى الجديد.. نسمات لطيفة وأجواء ربيعية معتدلة ودرجة الحرارة 25

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية لحالة الطقس بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأربعاء، حيث شهدت المحافظة انخفاضاً فى درجات الحرارة مع هبوب رياح باردة تلطف الأجواء وتزداد سرعتها ليلا مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة حيث سجلت الحرارة اليوم حوالى 25 درجة فى وقت الظهيرة ومن المتوقع أن تنخفض حتى 13 درجة مئوية فى ساعات الليل.

وكانت المحافظة تعرضت منذ أيام لهبوب عواصف ترابية شديدة وأعلنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

وشهدت المحافظة منذ أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثامن ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وسجلت العظمى 42 درجة مئوية وبدأت درجات الحرارة فى الانخفاض مع اليوم التاسع من شهر رمضان.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.