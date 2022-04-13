اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس المنيا اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وجو ربيعى بمختلف المدن.. لايف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:37 ص
طقس المنيا اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وجو ربيعى بمختلف المدن.. لايف طقس المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع ،بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا ، والتى تشهد المحافظة طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح ، وانخفاض درجات الحرارة مع جو ربيعى بمختلف المدن.

فيما شهدت المحافظة أمس الذى شهدت فيه المحافظة نشاط الهواء وطقس شديد البرودة بمختلف الانحاء والمدن بالمحافظة ، حتى عاد الى الاذهان عودة فصل الشتاء من جديد.

ومن ناحيتهم يتابع مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.


حالة الطقس

حالة الطقس الان

حالة الطقس فى مصر غدا

هيئة الارصاد

اخبار المنيا

محافظة المنيا

حالة الطقس فى المنيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة