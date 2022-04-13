طقس المنيا اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وجو ربيعى بمختلف المدن.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع ،بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا ، والتى تشهد المحافظة طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح ، وانخفاض درجات الحرارة مع جو ربيعى بمختلف المدن.

فيما شهدت المحافظة أمس الذى شهدت فيه المحافظة نشاط الهواء وطقس شديد البرودة بمختلف الانحاء والمدن بالمحافظة ، حتى عاد الى الاذهان عودة فصل الشتاء من جديد.

ومن ناحيتهم يتابع مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.