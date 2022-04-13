طالبة بالأقصر تحصد المركز الثالث بالجمهورية فى مسابقة التعليم للقرآن الكريم

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً لتفوق أبناء الأقصر فى جميع الأنشطة والمسابقات العلمية والثقافية والدينية، حصلت الطالبة آية رفعت هاشم بمدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي إدارة الطود التعليمية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالمستوى الثالث فى مسابقة القرآن الكريم، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيات صحفى، أنه يوجد أيضاً خمسة طلاب فى قائمة الطلاب المتميزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم، وهم كل من (سماح محمد عبدالمطلب بمدرسة إسنا الثانوية بنات - رزان النوبى محمد بمدرسة إسنا الرسمية لغات – عبد الرحمن محمد مصطفى بمدرسة الأقصر الإعدادية بنين - عمرو محمد سيد بمدرسة الإمام على الثانوية - محمد جعفر محمد بمدرسة على العديسى الثانوية)، وتقدم الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة بأطيب التهانى لأبنائه المتفوقين متمنياً لهم دوام التفوق، كما توجه بالشكر للتوجيه العام للتربية الدينية المشرف على المسابقة.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد السيد، أنه تصدرت محافظة الأقصر جوائز مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى القطاعات على مستوى الجمهورية، حيث حصلت مدرسة الأقصر الإعدادية بنات على المركز الأول ودرع التفوق المكتبى الذهبى للمرحلة الإعدادية، كما حصلت مدرسة الشهيد حسين عمر الطحان على المركز الثانى ودرع التفوق المكتبى الفضى للمرحلة الابتدائية، حيث تقدم الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة بأطيب التهانى للمدارس الفائزة متمنياً لهم مزيد من التفوق، كما تقدم بخالص الشكر لتوجيه عام المكتبات وموجهى المكتبات، وأخصائى المكتبات بالمدارس الفائزة من المحافظة.