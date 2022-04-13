ضبط 90 مخالفة متنوعة خلال حملات لإحكام الرقابة على الأسواق بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التى يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى خلال الحملات اليوم الأربعاء، ضبط 90 مخالفة تموينية متنوعة، منها 76 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - قضايا اخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 11 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادة صحية، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير 3 محاضر، كما تم خلال الحملة ضبط ومصادرة 3 أطنان سكر مجهول المصدر.