ضبط 3 أطنان سكر غير معبأ بدون مستندات قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية تمكنت خلال حملة مفاجئة من ضبط 3 طن سكر غير معبأ بدون مستندات وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتأتى هذه الحملات فى إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومراقبة سيارات نقل المواد الغذائية والتأكد من مصادر تلك المواد والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.

وأكد محافظ أسيوط إنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعه من وراء ذلك لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين من خلال رصد المخالفات والتصدى للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.

من جانبها أوضحت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية إنه خلال جولة تفقدية مسائية مفاجئة بشوارع المدينة تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 3 أطنان من السكر غير المعبأ بدون مستندات بغرض تهريبها وتداولها فى السوق والسوداء وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ رقم 5344 لسنة 2022 وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والكميات المضبوطة والعرض على النيابة المختصة للتصرف مؤكدة على استمرار تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لضبط الحالة العامة داخل الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.