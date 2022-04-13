ضبط 25 سيارة مخالفة لقانون البيئة بالقاهرة والدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتي أمن القاهرة، الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية..

فحص عدد 100 سيارة ضُبط خلالها عدد 25 سيارة غير مطابقة ومخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن القاهرة، ضبط عدد 40 قضية "صرف مباشر – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن الدقهلية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة.