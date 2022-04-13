ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 15 ألفا و585 مخالفة مرورية متنوعة.

من أبرز نتائج الحملات المورية ضبط (3643) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط (120) مخالفة السير بدون تراخيص، وضبط (6) مخالفات دراجات نارية، وضبط (14) مخالفة شروط التراخيص، وضبط (8) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.