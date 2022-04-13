ضبط 1371 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملات مكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 7 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط قضية.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (34) قضية، كما تم ضبط (1371) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (313) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.