ضبط مركز علاج طبيعى بدون ترخيص فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك ،بعمل حملة على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.



أسفرت الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يقوم بسحب أكياس دم من المرضي، وزعم معالجتهم بغاز الأوزون ، حيث تم ضبط كمية من النفايات الطبية الخطرة يقوم المركز بإلقائها فى القمامة العادية، مما يعرض المواطنين لخطر نقل الأمراض وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة .



شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر،الدكتور مصطفى محمود،الدكتورة مريم علاء ،الدكتور أحمد ماهر توفيق مساعدي مدير العلاج الحر، ومن حماية المستهلك أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، محمود فوزي ، عبد الله كمال من فرع جهاز حماية المستهلك.









