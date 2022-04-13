ضبط عاملين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزلهما بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاملين، لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزلهما بقرية سنديون بدائرة مركز شرطة قليوب، جرى ضبط المتهمين والتحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى، بقيام عاملين بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزلهما بقرية سنديون دائرة المركز، وتسبب أعمال الحفر في تشققات وتصدعات بجدران منازلهم.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام كلا من "محمد ب ا"، 51 سنة، عامل، وشقيقه "محمود ب ا"، 36 سنة، عامل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزلهم بقرية سنديون دائرة المركز، ووجود حفرة بعمق 6 أمتار وبعرض 2.5 متر، وأدوات الحفر "فأس وغلق وخرطوم وسلم"، كما تبين ان المنزل مكون من 3 طوابق.

وبإجراء التحريات، تبين ان أعمال الحفر التي قام بها المتهمان تسببت بتصدعات بمنزل مجاور لهما، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.