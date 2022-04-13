ضبط راكب حاول تهريب 30 تليفون تحت ملابسه وآخر بحوزته منظار وأسلحة بيضاء

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولتي تهريب الاولي لراكب اخفي تليفونات اسفل الملابس التي يرتديها، والثانية لراكب بحوزته اسلحة بيضاء ومنظار.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهازالفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق ومحمد صابر لم يتلاحظ لهما وجود أي شئ مخالف.

قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف السيد أحمد موسي، وأحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وذاتيا نظرا لقصر مدة سفر الراكب - ٣ ايام -، ومحاولته الخروج مسرعا وقت الإفطار، فاسفر التفتيش الذاتي عن وجود 30 تليفون محمول ماركة iPhone خبأهم الراكب اسفل ملابسه التي يرتديها.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو عبد المجيد غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود اشياء معدنية.

قام تامر عادل مدير الحركة بتكليف محمد جمال بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٢ سلاح ابيض(مطواه) و نظارة ميدان احادية الرؤية، افاد تقرير الرائد طارق ذكي من ادارة شرطة المفرقعات بالمطار بان الاسلحة البيضاءالمذكورة محظور حيازتها طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وان نظارة الميدان يلزم لحيازتها تصريح من الامن العام.

وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحريرمحضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة