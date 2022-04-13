ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة شخصين فى كوم أمبو بأسوان

كتب إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزتهما بندقية خرطوش، فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2هاتف محمول، دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والدراجة النارية للترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.