صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التجارة يدعون لاتخاذ إجراءات لضمان الأمن الغذائى

كتب أحمد عرفة

دعا كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي ومنظمة التجارة لاتخاذ إجراءات لضمان الأمن الغذائى، كما حث صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التجارة الدول على عدم حظر صادرات الأغذية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، الثلاثاء، من أن العالم لم يشهد قط حالة ركود مماثلة فى العديد من الدول مثلما يحدث فى الوقت الحالى؛ والذى تسبب بشدة فى فقدان رأس المال والوظائف وسبل العيش.

وأوضح مالباس، خلال كلمته فى العاصمة البولندية وارسو تحت عنوان "معالجة تحديات النمو والأمن والاستقرار"، أن مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة فى أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يقع 10 ملايين شخص فى براثن الفقر المدقع؛ وهو ما يجعل الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع الأساسية لن يتحمله سوى الأثرياء فقط.