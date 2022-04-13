اليوم السابع
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شعبة المعادن: لا تغيير فى أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية فى الأسواق

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:00 ص
شعبة المعادن: لا تغيير فى أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية فى الأسواق مشغولات ذهبية
كتب إسلام سعيد

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أكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن مصنعيات الذهب لم ترتفع مؤخرا كما يحاول أن يروج البعض وكذلك الضريبة المفروضة على الشركات لم تشهد أي تغيرات تذكر، إذ أن المستهلك يشترى الذهب بدون اي رسوم جديد غير المتعارف عليه.
 
 
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، ان الضريبة المفروضة على الذهب يتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط وليس علي إجمالي القيمة و أن متوسط سعر المصنعية جرى التوافق حوله بين تجار صناع الذهب مع مصلحة الضرائب المصرية ولا علاقة للمستهلك بهذا الأمر
 
 
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية وقع مع مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
 
 
وأشار ممدوح عبد الله إلي أن أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق لن تتأثر حيث  يقوم التاجر بسداد  الضريبة فعلياً مع دمغ المشغولات الذهبية و قبل بيعها بالأسواق للمستهلك النهائي.
 
 
 

أسعار الذهب

مشغولات ذهب

المشغولات الذهبية

ضريبة الذهب

الضريبة على الذهب

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