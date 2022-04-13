سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب 1700 جنيه مصروفات مياه وكهرباء لمسكن الحضانة

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تخلفه عن المتجمد البالغ 1700 جنيه مصروفات مياه وكهرباء لمسكن الحضانة، وذلك بعد هجره لها وطفليها منذ 19 شهرا، كما أقامت 13 دعوي أخري لنفقات مستحقة من أجر مسكن وملبس ونفقة مأكل، وأجر فرش وغطاء، ونفقات علاجية، ونفقة ألعاب، ومصروفات مدرسية، ومصروفات انتقال- للباص المدرسي لأولادها-، ومصروفات مرافق، وأجر حضانة.

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته 9 سنوات صابره على إيذائه ومتحملة عنفه، ولكنه رفض أن يتركنا وأولادي في حالنا، ووصال التسبب لي بالفضائح في المنطقة السكنية التي نقيم بها، فكان عندما يأتي لمسكن الزوجية يفتعل خلافات ويسبني بأبشع الألفاظ ويهين كرامتي، مما دفع صاحب العقار بالتهديد بطردنا، بسبب تصرفاته وعصبيته الجنونية".

وأكدت الزوجة: "واصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني على التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه، وتعدي على بالضرب والسب مما دفعنى لتحرير بلاغ بالواقعة، لترد والدته بالتدخل فى حياتي والتشهير بسمعتي بشكل مستمر، إلي أن هجر زوجي المنزل نهائيا وتركنى دون نفقات، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .