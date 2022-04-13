سقوط تاجر الكيف قبل ترويجه كمية من الحشيش فى منطقة الطالبية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط تاجر مواد مخدرة، في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في الطالبية، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، وتخزينها بمسكنه تمهيدا لتوزيعها بين زبائنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وتردده على بعض المناطق التابعة لدائرة القسم، لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه"، وتحديد أماكن لقائهم، ومبلغ مالي من حصيلة ترويجه المواد المخدرة.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية شخص يتحصل منه على المواد المخدرة، وأشار إلى أنه يخزنها بمسكنها تمهيدا لترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.