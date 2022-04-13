رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير المنتخبات الرياضية

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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية الرياضية التي تحمل لواء السودان وتمثله في المنافسات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاءه وفد اتحاد كرة القدم السوداني، برئاسة معتصم جعفر، رئيس الاتحاد ونوابه.

واستعرض البرهان مجمل القضايا التي تقف عائقا أمام تطور قطاع كرة القدم في السودان، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالبنية الأساسية لممارسة كرة القدم، وفق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاديين الدولي والأفريقي.

وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم- في تصريح صحفي- إن اللقاء أكد ضرورة الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وتطويرها على كافة المستويات، متطرقا لجهود استكمال منشآت المدينة الرياضية بالسودان.