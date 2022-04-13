اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد متانة العلاقات بين لبنان والكويت

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:00 م
رئيس الوزراء اللبناني يؤكد متانة العلاقات بين لبنان والكويت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، متانة العلاقات بين لبنان والكويت، شاكرا أمير الكويت والحكومة الكويتية على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان، وعلى مساعي الكويت وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.


جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي لسفير دولة الكويت عبد العال القناعي اليوم الأربعاء في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.
وقال القناعي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، معربا عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية الكويتي بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع، معبرا عن أمله في أن تزول هذه الضائقة والمشاكل التي يمر بها البلد الشقيق.


وأكد سفير الكويت أن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية، وعلى أن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا الى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء.
وأوضح أن عودة السفراء ستؤدي إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.


لبنان

نجيب ميقاتى

الحكومة اللبنانية

رئيس وزراء لبنان

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة