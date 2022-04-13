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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، عن تعازيه لضحايا فيضانات جنوب إفريقيا تسببت فى فوضى عارمة وخسائر مادية وبشرية هائلة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - "أعرب عن أحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها بعد الفيضانات الغزيرة في مقاطعة كوازولو-ناتال بجنوب إفريقيا، والتي تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتدمير الممتلكات.. أعرب عن التضامن مع حكومة وشعب جنوب إفريقيا في خضم هذا الوقت العصيب".

وذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 253 شخصا.



بدورها، أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير في المنشآت والمنازل والبُنى التحتية.



كما تُقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار جنوب إفريقيا فى هذا المُصاب الأليم.