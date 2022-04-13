وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - "أعرب عن أحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها بعد الفيضانات الغزيرة في مقاطعة كوازولو-ناتال بجنوب إفريقيا، والتي تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتدمير الممتلكات.. أعرب عن التضامن مع حكومة وشعب جنوب إفريقيا في خضم هذا الوقت العصيب".