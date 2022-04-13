رئيسة الشيوخ الإيطالي: 20% نموا في التبادل التجاري بين روما وبكين في 2021

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أكدت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتا كازيلاتي، أن العلاقات بين بلادها والصين قوية وإيجابية، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تغلب على أزمة وباء "كورونا" مسجلاً نموًا بنسبة 20% في عام 2021.

وقالت كازيلاتي - خلال لقائها عبر الفيديو مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي "وانغ يانغ" - إن الصين أعادت تأكيد نفسها على أنها محرك الاقتصاد العالمي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

ونوهت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي بأن عام 2022 هو عام الثقافة والسياحة بين إيطاليا والصين، معربة عن أملها في إعادة فتح الطيران الجوي المباشر قريبًا بين البلدين.