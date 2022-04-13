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دار الافتاء توضح حكم ارتداء الحجاب فى شهر رمضان فقط؟

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:39 ص
دار الافتاء توضح حكم ارتداء الحجاب فى شهر رمضان فقط؟ دار الافتاء
كتب لؤى على

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ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، وجاء الرد كالآتى:
 
على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان، وهو ما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجهها وكفيها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف عما تحته ولا يكون لافتًا للأنظار مثيرًا للفتن والغرائز، وشهر رمضان هو شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى، ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاء، ويجعله منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.
 
وعلى ذلك فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى الحسنة بعدها.

دار الافتاء

الحجاب

فتوى الحجاب

شهر رمضان

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