حملات لرفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

وفى هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وقسم الإشغالات بحملة لرفع الإشغالات والتى شملت عددا من شوارع مدينة بلبيس حفاظاً على الانضباط بالشارع البلبيسى، وتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع.

كما شنت رئاسة المركز حملة إزالة لقاعة أفراح بالقرب من ميدان الطيارة، كما جرت إزالة 8 حالات تعدٍ بالوحدة المحلية بغيتة بمساحة إجمالية 500 متر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالحلمية بإزالة تعدى على مساحة 25 مترا طوليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ومتابعة لجنة تقنين الأوضاع للأنشطة التجارية بمنطقة الزراعة وموقف المنصورة.

كما شنت رئاسة حى ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات وتحصيل المتآخرات بالصيادين، كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بإيقاف أعمال تقام بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالحى ،وذلك بشارع النقراشى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.