اليوم السابع
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حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" فى المقطم 4 أيام

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:52 م
حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" فى المقطم 4 أيام سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم بأسلوب انتحال الصفة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزته 3 كارنيهات منسوب صدروهم لجهات حكومية وخاصة "اثنين منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته مزورين".

 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة، كما أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كارنيهان منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية باسمه مزورين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


اخبار الحوادث

مديرية امن القاهرة

كارنيه مزور

انتحال الصفة

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