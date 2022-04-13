اليوم السابع
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حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية وتحذيرات من موجة حارة.. لايف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:03 ص
حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية وتحذيرات من موجة حارة.. لايف نشاط حركة الامواج بشواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قدم تليفزيون " اليوم السابع "، فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، بعد انكسار الموجة الحارة، وانخفاض كبير فى درجات الحرارة ، مع نشاط فى حركة الرياح وحركة الأمواج ، وسجلت الإسكندرية اليوم 20 درجة فى العظمى و 13 درجة فى الصغرى  .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 13 درجة.

سرعة الأمواج بشواطئ الإسكندرية
سرعة الأمواج بشواطئ الإسكندرية

 

طقس معتدل يميل للبرودة بالإسكندرية
طقس معتدل يميل للبرودة بالإسكندرية

 

نشاط حركة الامواج بشواطئ الإسكندرية
نشاط حركة الامواج بشواطئ الإسكندرية

 


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