جونسون يبحث هاتفيا مع بايدن تعزيز المساعدات المقدمة لأوكرانيا

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن جونسون أطلع بايدن، خلال الاتصال الهاتفي الليلة الماضية، على زيارته الأخيرة إلى كييف، وأشاد بالمساهمة العسكرية الهائلة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

كما تحدث جونسون عن حزمة الدعم الجديدة للمملكة المتحدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والمركبات العسكرية، والتي ستصل في الأيام والأسابيع المقبلة.

ووفقا للبيان، قال جونسون إن هناك حاجة إلى التزام طويل الأجل تجاه أوكرانيا من المجتمع الدولي لضمان تحقيق رؤية الشعب الأوكراني لحرية بلاده مرة أخرى، وناقش الزعيمان كيف يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة العمل معا إلى جانب الحلفاء لتحقيق ذلك.

واتفق جونسون وبايدن على مواصلة الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنهاء الاعتماد الغربي بشكل حاسم على النفط والغاز الروسي.