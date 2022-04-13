توزيع 8000 كرتونة رمضان للأسر الأولى بالرعاية بمبادرة "حياة كريمة " فى مطروح

مطروح – حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الشكر لمؤسسة " حياة كريمة " على دورها المجتمعى الفاعل والمساهمة بعدد 8 آلاف كرتونة رمضانية للمحافظة ، ضمن كراتين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر رمضان الكريم .

وكذلك الشكر للمتطوعين بها من محافظة مطروح على جهودهم مع حلول شهر رمضان الكريم فى توزيع وتسليم كراتين هدايا رمضان من المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بأنحاء المحافظة ، والتى وصلت حتى الأن من جميع الجهات والمؤسسات المساهمة إلى نحو 20 ألف كرتونة للتخفيف عن أعباء المواطنين .

وأوضح عبد الرحمن الطباخ منسق مؤسسة " حياة كريمة " بمطروح أنه تم تغطية كل المراكز والقرى من خلال الدفعة الأولى لمؤسسة حياة كريمة لمطروح بعدد 8000 كرتونة ضمن مبادرة المليون كرتونة ، بالاضافة إلى المشاركة فى توزيع كل الكراتين التى وصلت للمحافظة من المؤسسات الأخرى وعددها نحو 11 ألف كرتونه منعا للازدواجية وتحقيقاً للشفافية ووصول الهدية لجميع المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

حيث تم التوزيع وفقا لقاعدة البيانات التى تم تنقيحها من خلال جميع الجهات المشاركة فى العمل الأهلى التنموى وبإشراك الجمعيات الأهلية بالمحافظة وبالتنسيق الكامل مع مجالس المدن والقرى والتضامن الاجتماعى ومن خلال متطوعى مؤسسة حياة كريمة بكافة القرى والمراكز،مع الحرص على الوصول إلى أبعد القرى فى السلوم وسيوة والحمام وتوصيل هدية الرئيس الى الأسر الأكثر استحقاقاً.



القائمين على كراتين حياة كريمة بمطروح



توزيع الكراتين على الأسر



توزيع كراتين حياة كريمة على الأسر



جانب من توزيع كراتين حياة كريمة على اسر مطروح



جانب من توزيع كراتين حياة كريمة



سيارات تحمل كراتين حياة كريمة لتوزيعها



كراتين حياة كريمة داخل السيارات



كراتين حياة كريمة على السيارات تمهيدا لتوزيعها



كراتين حياة كريمة



كراتين مبادرة حياة كريمة للاسر الاولى بالرعاية



وصول سيارات كراتين حياة كريمة للقرى



وصول كراتين حياة كريمة تمهيداً لتوزيعها على الأسر



وصول كراتين حياة كريمة لقرى مطروح



وصول كراتين حياة كريمة للاسر بقرى مطروح



وصول كراتين حياة كريمة للاسر