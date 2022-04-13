توريد 735 طن قمح بقنا خلال الأسبوع الأول لموسم حصاد الذهب الأصفر

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال توريد محصول القمح بشوّن مدينة قوص، وذلك خلال الأسبوع الأول من موسم حصاد الذهب الأصفر، من خلال معاينة جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح، رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وشاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقال محافظ قنا، إنه تم وصول 6 شاحنات مُحملة بالغلال صباح اليوم إلى شوّن مدينة قوص، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالى حمولة 488 طنا، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5، لافتا إلى أنه تم استلام 247 طن قمح بالأمس ليصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 735 طنا.

وأضاف الداودى، أنه جرى تجهيز جميع الشوّن والصوامع لإستقبال موسم توريد القمح، مشيرا إلى المحافظة تضم (4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 ألف طن، و8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 ألف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن)، ليصل بذلك إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة إلى 228 ألف طن، مؤكدا أن جميع الشوّن والصوامع مستعدة لاستقبال القمح المحلى، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة.

وشدد الداودى، على مسئولى وحدات التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة قنا خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، من المتوقع أن تُنتج 177 ألف طن، ونجحت محافظة قنا خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى استلام 173 ألفا و500 طن قمح، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى بقيمة 50 جنيها وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالفلاح المصرى.