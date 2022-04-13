تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية وتداول 29 سفينه بميناء بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة HAJA AMINA، والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6.8 متر، وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء .

وأكدت المنطقة الاقتصادية، فى بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .