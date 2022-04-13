تعيين وكيل كلية تربية رياضية رئيسا لمنطقة بورسعيد للكاراتيه

بورسعيد - محمد عزام

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، اليوم، قرارا بتعيين الدكتور محمد سليمان عبد اللطيف وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، رئيسا لمنطقة بورسعيد للكاراتيه لمدة أربع سنوات، وأرسل المدير التنفيذى لاتحاد للكاراتيه صورة رسمية من القرار إلى عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وتضمن قرار تشكيل منطقة بورسعيد للكراتيه، تعين 4 أعضاء من ذوى الخبرة وهم مهندس طارق الشبراوى والدكتور إسلام أحمد محمد والدكتور يحيى عبد المنعم وأحمد محمد جلال.

ووجه الدكتور محمد سليمان، الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على ثقتهم فيه، مؤكدا أن أول اجتماع لمنطقة بورسعيد سيشهد وضع خطط واستراتيجيات للنهوض باللعبة ووضع بورسعيد على خريطة البطولات فى ظل الدعم اللامحدود الذى يقدمه المحافظ اللواء عادل الغضبان للرياضة، وما تشهده بورسعيد من نهضة كبيرة فى المنشآت الرياضية.