تحقيقات النيابة: لصوص حقائب السيدات بالساحل لهم معلومات جنائية سابقة

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بمنطقة الساحل بأسلوب الخطف، لهم معلومات جنائية سابقة واعتادوا ارتكاب مثل تلك الجرائم.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

بالفحص تبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.