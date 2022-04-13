تحصين 107 آلاف رأس ماشية خلال الحملة القومية الأولى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، قامت باجراء جميع التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية المعدية بالمحافظة لحماية الثروة الحيوانية حرصا علي الاقتصاد القومي والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2022/3/15 حتى 2022/4/10 تم تحصين نحو 107 آلاف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2022 ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع.



وقد وجه الشريف بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها وذلك لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.



ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف شباط؛ أن المديرية قامت بتحصين 42995 رأس أبقار، و24822 رأس جاموس، و38811 رأس أغنام وماعز خلال الحملة القومية الاولى لهذا ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وتستهدف الحملة تحصين الماشية (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز ) بجميع أنحاء المحافظة والتي تتضمن إدارات أبيس – العامرية – برج العرب –المنشية البحرية – المكس من خلال لجان تحصين يومية تجوب أنحاء المحافظة لتصل إلى المربيين في أماكنهم للتحصين.



وأكد شباط إنه من المقرر الإنتهاء من تحصين جميع الماشية بزمام المحافظة والتي تبلغ عددها 146 ألف رأس ماشية مع نهاية شهر رمضان الكريم ، حيث يجري حاليا تحصين الماشية من خلال اللجان اليومية، لافتا الى ان المديرية تبذل اقصى طاقتها من خلال جميع الأطباء و العاملين للحفاظ علي خلو المحافظة من أي أمراض وبائية أو معدية.











