تحرير 8 محاضر مخالفة بقرى نصر النوبة‎‎ بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمشاركة مسئولى مكتب التموين بالمدينة حملة شملت المرور على قرى خريت وعنيبة وأرمنا، حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 7 محاضر من بينها محضر لبيع البنزين بالسوق السوداء، بجانب 3 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، و3 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وميزان مخالف للمواصفات.

وقد كلف اللواء أشرف عطية مسئولى كافة الجهات المعنية بالمحليات ومديريات الخدمات بتشديد الرقابة على الأسواق، والتنسيق المستمر والمتواصل فيما بينهم لتنظيم الحملات المفاجئة من أجل الوقوف على مدى إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة من محلات وسوبر ماركت ومخابز وجزارة والخضروات والفاكهة بالقوانين والقرارات التموينية لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن فى أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية لمجابهة أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة مع المخالفين.