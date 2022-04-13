تحرير 150 محضرا تموينيا وضبط 22.5 طن ردة وذرة وطن لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

فى إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، عن تحرير (150) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (63) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(87) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى، لافتا عن ضبط 16 طن ردة، 1,5 طن لحوم، 5 طن أذرة ، طن علف، 250 كجم أرز جميعها مجهولة المصدر.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن من أبرز القضايا التى جرى ضبطها تحرير محضر جنح بمركز الشهداء ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط 17 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كذلك تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد صاحب ثلاجة لحوم مجمدة لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم ضبط 1,5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، فيما تم تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات أعلاف أحدهما بناحية كفر داود بالسادات ومحضرين آخرين بناحية فيشا الكبرى بمنوف لحيازتهم وعرضهم للبيع أعلاف مجهولة المصدر، وتم ضبط 16 طن ردة، 5 طن ذرة، وطن علف مواشى مجهولة المصدر.