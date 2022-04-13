تحرير 105 محاضر وتطهير 73 مسجدا ومنشأة فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية فى مراكز المحلة الكبرى، طنطا، سمنود، كفر الزيات وحى ثان المحلة، بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات، حيث شهد حى ثانى المحلة الكبرى تحرير 2 محضر مخالفة لمواعيد الغلق، غلق 2 كافية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومصادره 12 شيشه.

كما قامت رئاسة مركز المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر متنوع ما بين( 4 محضر عدم ارتداء كمامة، 5 محاضر إشغال طريق، 6 محاضر نظافة و 4 ذبح خارج السلخانه) كما تم تطهير وتعقيم 29 مسجد، فى حين قام مركز ومدينة طنطا برفع الاشغالات، وتحرير 48 محضر متنوع ما بين (25 محضر إشغال طريق ، 6 محاضر عدم ارتداء كمامة و 17 تعاقدت نظافة للمحلات) إلى جانب تطهير 30 مسجدا ومنشأه حكومية.

وفى السياق ذاته قام مركز ومدينة سمنود بتحرير 33 محضرا متنوعا ما بين (14 نظافة، 2 بيئة، 6 عدم ارتداء كمامة، 11محضر إشغال طريق) كما تم تطهير وتعقيم 14 مسجدا وإزالة 28 لوحة اعلان، كما شهد مركز ومدينة كفر الزيات حملة ليلية أسفرت عن تحرير 3 محاضر اشغال، مصادرة ( 5 شماسى ، 1 استاند حديد، 2 حامل حديد، 1 بنك خشب ) .