تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

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أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بإجمالي مليون و164 ألفا و135 حالة، كما تعافت 84 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و147 ألفا و355 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفا و61 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن 5 آلاف و678 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة إلى 6 ملايين و190 ألفا و301 شخص، فيما تلقى 919 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح ليصل الإجمالي إلى 24 مليونا و795 ألفا و685 شخصا، فيما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و271 ألفا و112 شخصا عقب تلقي 1231 شخصا للجرعة الثانية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة، وتماثلت 4 حالات للشفاء، بينما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و730 حالة، والشفاء إلى 178 ألفا و327 حالة، واستقرار الوفيات عند 6 آلاف و874 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى مليون و94 ألفا و911 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.