بلينكن يؤكد أهمية الشراكة الأمريكية الهندية لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين

أ.ش.أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن أهمية الشراكة الأمريكية الهندية لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها بلينكن في ندوة بجامعة هوارد الأمريكية بواشنطن عن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التعليم.

وسلط الوزير الأمريكي في كلمته الضوء على العلاقات الأكاديمية العميقة بين الولايات المتحدة والهند، قائلا "إن جامعة هوارد لها تاريخ في بناء الروابط بين الهند والولايات المتحدة، وأن هناك مالا يقل عن مائتي ألف طالب هندي يدرسون في جامعات أمريكية، وذلك بالإضافة إلى أن هناك أيضاً الكثير من الطلاب الأمريكيين الذين يدرسون ويعملون في الهند من خلال برامج ومنح دراسية".

وأضاف بلينكن قائلا "إنني مقتنع بأن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية أمر ضروري لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين"، منوهًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بشأن التعليم وتدريب المهارات في المعاهد الأكاديمية بالولايات المتحدة والهند للعمل معًا من أجل إعداد برنامج مشترك جديد في مجال الأبحاث.

من جانبه أكد وزير الشئون الخارجية الهندي د. إس . جايشانكار، أن العلاقات الهندية الأمريكية شهدت تحولا حقيقيا خلال فترة العشرين عاما الماضية.

وأعرب الوزير الهندي عن تقديره للمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة للهند خلال الموجة الثانية من جائحة "كورونا"، قائلا "إن تجربة كورونا كانت مرهقة لكافة الدول ، ولكنها أظهرت في الوقت نفسه ما يمكن أن تفعله الصداقات والعلاقات عبر أنحاء العالم لمواجهتها".

وأعاد الوزير الهندي إلى الأذهان أن بلاده تمكنت من إنتاج ثلاث لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا نتيجة علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في هذا المجال لم يكن يهدف إلى تحقيق مصلحة البلدين فقط، لكن أيضا إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الواقعة داخل وخارج منطقة الاندو/باسيفيك أثناء فترة تفشى وباء كورونا.

وأوضح أنه تم من خلال الشراكة الرباعية بين الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا من تجميع 500 مليون جرعة لقاح للتبرع بها، مؤكدا أنه إذا لم يتم التعاون مع الدول الأخرى فيمكن أن تظهر سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وتتسبب في إلحاق الضرر بالجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والهند كانتا قد أجريتا أول أمس الحوار الوزاري الرابع(حوار 2+2 ) في واشنطن، حيث قام بتمثيل الجانب الأمريكي وزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، بينما قام بتمثيل الجانب الهندي وزير الشئون الخارجية جايشانكار ووزير الدفاع، راجناث سينج، وأكد الجانبان في أعقاب الحوار مجددا التزامهما بالعمل من أجل أن تكون منطقة الاندو/باسيفيك منطقة حرة ومفتوحة.