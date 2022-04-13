انطلاق مباريات دور الثمانية بدورى مراكز شباب كفر الشيخ الأحد المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى منافسات دور الثمانية المنتظر من دورى مراكز الشباب والذى تنطلق أولى مبارياته، الأحد المقبل، بعد أن حسمت منافسات الدور الثاني أسماء الفرق الصاعدة إلى دور الثمانية بصعود الأول والثاني من كل مجموعة من الأربعة ، تقسيم الفرق الثمانية الى مجموعتين الأولى و الثانية، يقام الدور بنظام خروج المغلوب يلتقى خلالها أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ، وأول المجموعة الثانية مع ثاني الثالثة وأول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة وأول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الأولى .

وأعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إقامة مباريات دور الثمانية وفق الجدول الزمني المحدد ،و قد تقرر أولى لقاءاته يوم الأحد في الثالثة عصراً بين كفر مجر وروينة على ملعب مركز شباب قلين، ولقاء محلة دياى و الحنفى على ملعب المنشأة الكبرى فى الثانية ظهراً .

وأضاف محروس أن الاثنين الموافق الثامن عشر من أبريل يشهد إقامة مباريات كفر الشيخ و نشرت على ملعب قلين فى الثالثة عصراً وعلى ملعب المنشأة الكبرى يلتقى أيضاً في نفس اليوم فريقى الربع و شباس الملح .

وجاء ترتيب الفرق وفق جداول المجموعات كالتالى فريق كفر مجر صدارة المجموعة الأولى باثنين وعشرين نقطة ، فريق كفر الشيخ أول المجموعة الثانية بثلاثة وعشرين نقطة ، بينما يتصدر محلة دياى أول المجموعة الثالثة بعشرين نقطة ، أما فريق الربع يعتلي المجموعة الرابعة بثلاثة وعشرين نقطة .

تنطلق مباريات دور الثمانية بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم ليخرج الدورى بأفضل صورة تليق بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ،و بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و متابعة الادارة العامة للشباب ، متابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ مصطفى الخطيب ،و فريق عمل الإدارة ، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.