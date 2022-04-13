انخفاض حرارة يعقبه ارتفاع ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا ربيعيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، باردا فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء معتدلا على جنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

- الأربعاء 13 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 14 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الجمعة 15 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 16 أبريل:

اعتبارا من السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 17 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الاثنين 18 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.