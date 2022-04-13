الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات عاجلة بـ10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، يوجه بتقديم مساعدات عاجلة بـ 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا.

وفى سياق آخر، اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء، قانونًا تشريعيًا يوفر 3.5 مليار يورو إضافية في الإجمالي على مدار العام الجاري لدعم الدول الأعضاء التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أعمال القتال فى بلدهم.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمى أن القانون يُدخل تغييرات جديدة لزيادة التمويل المسبق في إطار مساعدة التعافي من أجل التماسك والأقاليم الأوروبية (REACT-EU)، وهو أحد أكبر برامج التعافي الأوروبية بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتعزيز صناديق سياسة التماسك وصندوق المعونة الأوروبية إلى أقصى حد.

وأضاف البيان: على وجه التحديد، سيزداد التمويل المسبق الذي سيتم دفعه من REACT-EU في عام 2022 من 11٪ إلى 15٪ لجميع الدول الأعضاء، ومن 11٪ إلى 45٪ لدول الاتحاد الأوروبي التي تستقبل عددًا أكبر من الوافدين الأوكرانيين بما يتجاوز 1٪ من سكانها في نهاية الشهر الأول بعد الهجوم الروسي.