المفتى: يجوز للمرأة تولى الوظائف الحديثة فى الدولة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور شوقي علا م، مفتي الجمهورية، إنه يجوز للمرأة أن تتولى كل الوظائف الحديثة الموجودة في الدولة؛ وهناك إثبات لجدارة على نحو يماثل الرجل أو يفوقه فى هذه المناصب.

ونصح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق فى بيت النبوة»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، سائلة تقول إنها تصوم لكنها غير محجبة، بالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن ترك التكليف لا يبطل الآخر.

وأكد أن «كل تكليف منفرد عن الآخر وأمر القبول عند الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه»، مؤكدًا أن صيامها صحيح، مطالبها بالالتزام بارتداء الحجاب.

وطالبها بالاستغفار لله إذا تركت أمر من التكاليف، وأن تطلب من الله عز وجل أن يقبل أعمالها، لافتًا إلى أن إمكانية صوم مريض التنفس الصناعي يعود إلى الأطباء؛ وعليهم الالتزام بنصيحة الطبيب إذا طالبهم بالامتناع عن الصيام، وعليهم بالصوم إذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من ذلك.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الأنبياء معصومون من الخطأ «وهو أمر تقتضيه مهمة الوحي، ولا يُعقل أن هذا الإنسان الذي ينقل عن الله سبحانه وتعالى ألا يكون معصومًا»، لافتًا إلى أن هذا ثابت باتفاق الأمة.

وأشار إلى أنه من واقع الاصطفاء الرباني للأنبياء من البشر يضفي مهابة خاصة وقدسية على الأنبياء والمرسلين جميعًا؛ خاصة على من ذكرهم القرآن بأسمائهم (25 نبيًا) «ونحن نؤمن بكتبهم ورسلهم، نؤمن بأن الله أرسل رسل عديدين بخلاف الـ 25 ممن ذكروا في القرآن الكريم؛ ولهم تقدير وتبجيل من الله سبحانه وتعالى ومنا جميعًا».