اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 684 شاباً وتحرير 37 محضر عمالياً فى بورسعيد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:44 ص
القوى العاملة: تعيين 684 شاباً وتحرير 37 محضر عمالياً فى بورسعيد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منح مولود جديد ، و 15 ألف جنيه منحة زواج لـ 5 عمال ، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه لـ 4 عمال لعمل عمليات جراحية كبرى.
 
تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  تقريرا بذلك من مدير المديرية يشير أوضح أنها قامت بتعيين 684 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، منهم 35 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  986 شاباً منهم 12  "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 751 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.
 
وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر مارس الماضى- أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 55 شكوى، تم تسوية 4 شكاوى، وحفظ 5 منها ، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية،  وشكوتين لجهات أخرى ، ومازالت 36  شكوى تحت البحث والدراسة.
 
وأشار مدير المديرية إلى أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 541 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 6981 عامل ، أسفر عن تحرير 37 محضر عمالياً ، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل ، وبحث 19 شكوى ، فضلاً عن التفتيش على 136 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 15 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 10 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 146 عاملا.
 
أما في مجال التدريب المهني، أجرت المديرية الإختبار النهائي لـ 16 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني الثابت، وتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 11 متدربة ، وإجراء الاختبار التمهيدي لـ 15 متدربة أخرى لإلحاقهم بالتدريب بالوحدة في الفترة المسائية.  
 

القوى العاملة

القوى العاملة ببورسعيد

العمالة غير المنتظمة

قانون العمل

المحاكم العمالية

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