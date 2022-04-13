الصين وروسيا تهنئان شهباز شريف على انتخابه رئيسا لوزراء باكستان

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هنأت الصين شهباز شريف على انتخابه رئيسا لوزراء باكستان، معربة عن تطلعها لأن تكون الشراكة بين بكين وإسلام أباد أوثق من أي وقت مضى.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان -نقلا عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - إن الصين وباكستان تجمعهما شراكة استراتيجية للتعاون في جميع الأجواء، واصفة العلاقة بين البلدين بأنها "متينة للغاية وغير قابلة للكسر".

وأعرب المتحدث عن تطلع الصين إلى العمل مع الجانب الباكستاني لمواصلة الصداقة التقليدية، وتعميق التعاون الشامل، وبناء الممر الاقتصادي بينهما بشكل مشترك وبطريقة "عالية الجودة" وبناء "مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وباكستان في العصر الجديد".

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، على انتخابه رئيسا للحكومة، معربا عن أمله في مزيد من التعاون بين البلدين.

وأضاف -في برقية الرئيس الروسي المنشورة على موقع الكرملين -: "أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية.. إن العلاقات بين بلدينا حمل طابعا وديا وبناءً"، معربا عن أمله في أن تساهم أنشطة شريف على رأس الحكومة في زيادة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين البلدين والشراكة في مجالات التسوية الأفغانية ومكافحة الإرهاب الدولي.